Formiche.net - La Cina vuole la fiducia del mercato. Ma senza onorare i suoi debiti

La domanda è: come potranno le banche cinesi chiedere oltre 70 miliardi di dollari alse chi ha prestato cifre molto più elevate alle società del mattone del Dragone, anni fa, non ha più rivisto isoldi? La domanda è tutt’altro che banale, nei giorni in cui quattro grandi istituti cinesi si apprestano a battere cassa dagli investitori, nel tentativo di rimettere in sesto i patrimoni sfilacciati e coefficienti troppo bassi. E, soprattutto,le promesse uscite dal Congresso del Popolo di marzo, per una pronta ripresa dell’economia a suon di investimenti. Il problema è che se Roma non è stata costruita in un giorno, tale concetto vale anche per la.La storia è nota. Da quasi sette anni laassiste impotente al collasso delle proprie società immobiliari, schiacciate da un debito ormai da tempo fuori controllo e dal fallimento generalizzato dei grandi piani urbanistici cinesi (troppa offerta, poca domanda).