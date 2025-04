La Cina risponde a Trump Le contromosse commerciali di Pechino

Cina risponde a Donald Trump.A due giorni dall’annuncio dell’amministrazione statunitense di dazi del 34% sulle importazioni cinesi, Pechino ha deciso di dissotterrare l’ascia di guerra, con una bordata di contro-dazi. La guerra commerciale alla sua massima espressione, con tutte le conseguenze del caso, dentro e fuori i listini. A Palazzo Chigi, per esempio, ormai ha preso corpo l’idea che una sospensione del Patto di stabilità, accompagnata dal congelamento del Green new deal, sia inevitabile, onde evitare il peggio, pur senza mettere in discussione l’unità dell’Europa. Formiche.net - La Cina risponde a Trump. Le contromosse commerciali di Pechino Leggi su Formiche.net I francesi avrebbero detto À la guerre comme à la guerre. E forse, stavolta, il celebre motto transalpino, calza a pennello. Nel venerdì nero delle Borse europee, con la sola Piazza Affari che a metà seduta bruciava oltre 60 miliardi di capitalizzazione, perdendo il 7,5%, riportando il calendario all’11 settembre del 2001 e azzerando i guadagni del 2025, laa Donald.A due giorni dall’annuncio dell’amministrazione statunitense di dazi del 34% sulle importazioni cinesi,ha deciso di dissotterrare l’ascia di guerra, con una bordata di contro-dazi. La guerra commerciale alla sua massima espressione, con tutte le conseguenze del caso, dentro e fuori i listini. A Palazzo Chigi, per esempio, ormai ha preso corpo l’idea che una sospensione del Patto di stabilità, accompagnata dal congelamento del Green new deal, sia inevitabile, onde evitare il peggio, pur senza mettere in discussione l’unità dell’Europa.

Dazi, Borse a picco. E arriva la risposta della Cina a Trump. La Cina fa la faccia feroce e risponde a Trump con dazi al 34%. Rubio: scandaloso, sanno solo drogare il mercato. Cina risponde ai dazi imposti da Donald Trump/ Restrizioni alle aziende che intendono investire negli USA. Pechino annuncia dazi al 34% agli Usa. Trump: Cina nel panico, non può permetterselo. Ue: resisteremo a shock. La Cina risponde a Trump con un contro-dazio del 34%. La Cina risponde ai dazi di Donald Trump, crollano le borse in Europa. Ne parlano su altre fonti

La Cina risponde alla guerra commerciale di Trump con dazi del 34 per cento sui prodotti made in Usa - La mossa di Pechino è una risposta proporzionale ai dazi statunitensi sulle merci cinesi. La guerra commerciale scatenata da Trump ha affondato i mercati venerdì per il secondo giorno consecutivo View ... (msn.com)

La Cina risponde a Trump: dazi del 34% e un colpo sulle terre rare. «Da lui un atto di bullismo» - Pechino alza il livello della guerra commerciale e denuncia gli Stati Uniti al Wto. Controllo sull'export di 7 prodotti: uno, il gadolinio, è comunemenete usato nelle risonanze magnetiche, mentre un a ... (msn.com)

La Cina risponde a Trump: dazi del 34 per cento sui beni Usa dal 10 aprile - Pechino risponde ai dazi imposti da Donald Trump sui prodotti cinesi: a partire dal 10 aprile Pechino imporrà tariffe aggiuntive del 34 per cento su tutti i beni importati dagli Stati Uniti. Lo ha ann ... (msn.com)