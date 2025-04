La Cina | Dazi al 34% Trump | Sono nel panico Piazza Affari giù come l' 11 settembre | La diretta

Nuova giornata di passione dopo l'annuncio disui. Europa in calo in attesa che al prima tranche di tariffe entri in vigore

Pechino annuncia dazi al 34% agli Usa. Trump: Cina nel panico, non può permetterselo. Ue: resisteremo a shock.

Trump: 'Le mie politiche non cambieranno mai. E' il momento di arricchirsi'.

Guerra commerciale, arriva la risposta cinese: dazi al 34% su tutti i prodotti Usa.

Dazi: Piazza Affari come l'11 settembre, Wall Street in rosso. Meloni: "Sospendere Green Deal auto" - Bruxelles smentisce il New York Times: nessuna proposta di multa per X.

Dazi Trump, la Cina risponde con tariffe del 34% sui beni Usa. Escalation della guerra commerciale.

Dazi, la Cina apre il bazooka sugli Usa: tariffe aggiuntive al 34% e stretta su export legato alle terre rare. Tutte le mosse di Pechino.