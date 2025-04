Milleunadonna.it - La campionessa Elisa Di Francisca e la confessione shock: “Il mio ex mi picchiava. Perché non l’ho mai denunciato”

Leggi su Milleunadonna.it

Diè una donna abituata a vincere, visto che non l’ha fatto solo sulla pedana della scherma e col fioretto in mano. Dopo essere diventata, a 30 anni,olimpica ai Giochi di Londra 2012, ed essere stata per sette voltemondiale e per 13 volteeuropea, nel 2013 partecipa alla nona edizio.