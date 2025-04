La bufala del ritiro delle banconote da 50 euro imposto dalla Banca Centrale Europea.

Leggi su Open.online

Circola un articolo, pubblicato su Cronologia.it il 3 aprile 2025, intitolato “Leda 50sono state ritirate: non si possono più usare”, nel quale si afferma che lapea (BCE) avrebbe deciso di ritirare tutte leda 50a partire da aprile 2025, rendendole non più utilizzabili, come parte di «una strategia più ampia per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo». La notizia risulta del tutto infondata.Per chi ha frettaLa BCE non ha preso alcuna decisione in tal senso.Non si trovano riscontri ufficiali in alcun organo competente. Ad esempio, lad’Italia non ha annunciato alcun piano per ilda 50.L’unico Paese dove si parla di unad aprile è la Spagna, ma riguarda solo ledeteriorate.