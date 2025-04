La bowling bag è la it bag del momento | 3 segreti per abbinarla al meglio

bowling bag ora riacquista popolarità e diventa l’accessorio perfetto. Da ufficio o per uscire, ecco quali sono i modelli più comodi e come abbinarla per renderla ancora più moderna e di tendenza. Infatti possiamo renderla in pieno stile Y2K, rendendo omaggio al periodo storico nel quale ha avuto più successo.La bowling bag, la borsa da avere assolutamente quest’annoChiaramente la sua funzione era quella, negli anni ’50, di borsa sportiva per trasportare la palla da bowling. I modelli del 2025 risultano essere più compatti rispetto ai modelli originali: pratiche ma senza sacrificare l’impatto estetico. La forma è a bauletto con doppio manico e una tracolla removibile. Ma i dettagli ci conquistano: cerniere e finiture metalliche (come piedini di appoggio) e piccoli lucchetti decorativi danno una struttura solida, che mantiene la forma nel tempo. Metropolitanmagazine.it - La bowling bag è la it bag del momento: 3 segreti per abbinarla al meglio Leggi su Metropolitanmagazine.it Le sue origini risalgono al 1950, ma il suo boom è arrivato nel 2000: labag ora riacquista popolarità e diventa l’accessorio perfetto. Da ufficio o per uscire, ecco quali sono i modelli più comodi e comeper renderla ancora più moderna e di tendenza. Infatti possiamo renderla in pieno stile Y2K, rendendo omaggio al periodo storico nel quale ha avuto più successo.Labag, la borsa da avere assolutamente quest’annoChiaramente la sua funzione era quella, negli anni ’50, di borsa sportiva per trasportare la palla da. I modelli del 2025 risultano essere più compatti rispetto ai modelli originali: pratiche ma senza sacrificare l’impatto estetico. La forma è a bauletto con doppio manico e una tracolla removibile. Ma i dettagli ci conquistano: cerniere e finiture metalliche (come piedini di appoggio) e piccoli lucchetti decorativi danno una struttura solida, che mantiene la forma nel tempo.

E’ questa la It-Bag di cui non potrete fare a meno questo inverno - Una it-bag che si indossa con tubini e tailleur eleganti e colorati. Borsa Bowling, Mango Minimal e raffinata, la borsa bowling di Mango è perfetta per completare look eleganti e contemporanei. (msn.com)

5 spring bag trends to try - Here are the top five bag trends set to take over spring/summer 2025. One style that stole the show was Alaïa’s Le Teckel, which means ‘Dachshund’ in French, and is coined for its sausage dog-like ... (independent.co.uk)

All The It Bag Trends From The S/S25 Runways - Here’s the Bazaar Arabia round up of the most stylish bag trends this season. Whether it’s a bowling bag or a doctor’s bag, the structured top handle bag is making a big comeback. A robust silhouette ... (harpersbazaararabia.com)