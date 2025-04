La Borsa di Mosca in rialzo nonostante le sanzioni Usa per la guerra in Ucraina

Borsa di Mosca ha guadagnato il 2,04% nei primi scambi di giornata, per poi assestarsi su un +1,76% rispetto a ieri. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Nella lista di paesi colpiti dai nuovi dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump la Russia non figura (al pari di Cuba, Bielorussia e Corea del Nord). Mosca è stata esclusa dalle tariffe perché le sanzioni Usa per la guerra in Ucraina "precludono già qualsiasi scambio commerciale significativo" con la Russia, ha spiegato la Casa Bianca. Quotidiano.net - La Borsa di Mosca in rialzo nonostante le sanzioni Usa per la guerra in Ucraina Leggi su Quotidiano.net Ladiha guadagnato il 2,04% nei primi scambi di giornata, per poi assestarsi su un +1,76% rispetto a ieri. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass. Nella lista di paesi colpiti dai nuovi dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump la Russia non figura (al pari di Cuba, Bielorussia e Corea del Nord).è stata esclusa dalle tariffe perché leUsa per lain"precludono già qualsiasi scambio commerciale significativo" con la Russia, ha spiegato la Casa Bianca.

