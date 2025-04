Ilrestodelcarlino.it - L’ INTELLIGENZA MUSICALE

Roberto Ravaioli, musicista, docente del Liceo“Lucio Dalla” di Bologna e presidente della Fondazione Musicaper ETS, è da anni impegnato nella promozione della praticafra le nuove generazioni con un progetto che coinvolge migliaia di alunni nelle scuole di Bologna, Modena e Ferrara. Cos’è il Progetto Musicascuola? E’ una esperienza unica in Italia, nata dieci anni fa in una scuola di Bologna, e ora diffusa in 32 Istituti Scolastici di tre provincie, (circa 100 plessi fra scuole primarie, medie e superiori), E’ un progetto finalizzato ad arricchire di musica l’offerta formativa delle scuole, inquadrato in un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale. Oggi coinvolge 1500 alunni in corsi di canto e strumento tenuti da 200 docenti esperti, 3000 alunni per il canto corale curricolare e la propedeutica, 20.