Juventus l’erede di Vlahovic con lo scambio | l’affare che fa felici tutti

Lariparte da Dusan, anche per cercare il nuovo attaccante: occhio allocon il serbo con un top club di OltremanicaPer la, è un finale di stagione in cui dare il massimo, per cercare di raggiungere l’obiettivo imprescindibile della qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo a cui si punta con il ritorno di Dusanal centro dell’attacco. Tudor ha rilanciato il serbo da titolare contro il Genoa, dopo le esclusioni in serie nell’ultimo periodo con Thiago Motta alla guida, e si va verso una conferma di questa scelta anche per il big match contro la Roma di domenica sera.dicon loche fa– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)del resto rimane il miglior realizzatore stagionale dellae ai suoi gol i bianconeri provano ad aggrapparsi nelle ultime decisive giornate di campionato.