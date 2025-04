Juve rifiutata sorpresa Osimhen | ha scelto la squadra

Osimhen avrebbe detto no alla Juventus e indicato la squadra nella quale vuole giocare il prossimo anno: scelta fattaJuventus? No, grazie. Sarebbero queste le parole che si sarebbero sentiti rispondere i dirigenti della società bianconera dopo un vertice con l’entourage di Victor Osimhen.Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, è uno degli obiettivi della prossima stagione di Cristiano Giuntoli. L’attuale Football director bianconero vorrebbe portarlo a Torino e affidargli le chiavi dell’attacco della formazione Juventina. Un desiderio che potrebbe però restare soltanto tale, visto la complessità dell’operazione e la volontà del calciatore.Nel primo caso, ad esempio, bisognerà fare i conti con la rigida posizione di Aurelio De Laurentiis, poco inclina a trattare la cessione di uno dei protagonisti dello scudetto ad una delle grandi rivali del Napoli. Leggi su Sportface.it Victoravrebbe detto no allantus e indicato lanella quale vuole giocare il prossimo anno: scelta fattantus? No, grazie. Sarebbero queste le parole che si sarebbero sentiti rispondere i dirigenti della società bianconera dopo un vertice con l’entourage di Victor.Il bomber nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli, è uno degli obiettivi della prossima stagione di Cristiano Giuntoli. L’attuale Football director bianconero vorrebbe portarlo a Torino e affidargli le chiavi dell’attacco della formazionentina. Un desiderio che potrebbe però restare soltanto tale, visto la complessità dell’operazione e la volontà del calciatore.Nel primo caso, ad esempio, bisognerà fare i conti con la rigida posizione di Aurelio De Laurentiis, poco inclina a trattare la cessione di uno dei protagonisti dello scudetto ad una delle grandi rivali del Napoli.

