Juve o Milan dopo il Napoli | Conte si è preso la sua rivincita

Antonioinfiamma il calciomercato degli allenatori e il suo futuro potrebbe essere lontano da, èQuindici mesi ad aspettare, un tempo in un certo qual modo anche piccolo quando alleni, ma non se sei Antonio, abituato a lasciare e ripartire, come fu per esempio anche nel momento in cui si chiuse il rapporto da ct della Nazionale. C’era il Chelsea che aveva addirittura annunciato il suo ingaggio con tre mesi di anticipo. E così, quandoi Blues il Tottenham lo scelse come tecnico e poi quella storia si interruppe a marzo 2023, è dovuto arrivare il mese di giugno, un anno, per firmare con ilil ritorno in un club di Serie Al’Inter., alla sua maniera, l’unica che conosce, si è messo a lavorare a testa bassa, e i risultati si stanno vedendo.