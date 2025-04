Juve nei guai servono 25 milioni | c’è solo un’alternativa

Juve si ritrova con un nodo ingombrante: ecco la situazioneJuve nei guai, servono 30 milioni: c’è solo un’alternativa (Foto: Ansa) – serieanews.comIn certi momenti della stagione, ci sono numeri che si sommano silenziosi, senza fare troppo rumore, ma che quando li metti in fila fanno un gran botto. Alla Juventus, quel rumore ora si sente forte. Non è solo il suono delle critiche, delle polemiche o dei fischi allo stadio. È un fruscio più sottile, più infido: quello delle banconote che scivolano via senza ritorno.E no, stavolta non si parla di ingaggi fuori controllo o di plusvalenze creative. Stavolta il problema ha un volto preciso: quello degli investimenti andati storti. Perché se Giuntoli doveva essere l’uomo del risanamento, quello con l’occhio lungo e il portafoglio corto, il bilancio attuale racconta una storia un po’ diversa. Serieanews.com - Juve nei guai, servono 25 milioni: c’è solo un’alternativa Leggi su Serieanews.com Tra sogni svaniti e bilanci che non perdonano, lasi ritrova con un nodo ingombrante: ecco la situazionenei30: c’è(Foto: Ansa) – serieanews.comIn certi momenti della stagione, ci sono numeri che si sommano silenziosi, senza fare troppo rumore, ma che quando li metti in fila fanno un gran botto. Allantus, quel rumore ora si sente forte. Non èil suono delle critiche, delle polemiche o dei fischi allo stadio. È un fruscio più sottile, più infido: quello delle banconote che scivolano via senza ritorno.E no, stavolta non si parla di ingaggi fuori controllo o di plusvalenze creative. Stavolta il problema ha un volto preciso: quello degli investimenti andati storti. Perché se Giuntoli doveva essere l’uomo del risanamento, quello con l’occhio lungo e il portafoglio corto, il bilancio attuale racconta una storia un po’ diversa.

