Jennifer Lopez scollatura profonda e vestito attillato | sensuale a Broadway

La notte del 3 Aprile si è vista nuovamentepullulare di star: l’occasione? Il debutto di Good Night, and Good Luck, adattamento teatrale dell’omonimo film del 2005, diretto da George Clooney, che racconta la storia vera del leggendario reportage del giornalista della CBS Edward R. Murrow sul senatore Joseph McCarthy. Nello spettacolo Clooney è Murrow, un’interpretazione che segna l’esordio adell’attore premio Oscar. Proprio come per il film, Clooney ha anche co-scritto il pezzo in collaborazione con lo sceneggiatore Grant Heslov.Ed ecco dunque a dare il proprio prezioso sostegno a cast e team creativo tutta una schiera di star ben vestite, bersagliate dai flash mentre calcavano il red carpet fuori dal Winter Garden Theatre qualche attimo prima della rappresentazione. Ma, attenzione, vi è ovviamente chi ha brillato un po’ più delle altre: stiamo ovviamente parlando die di sua figlia Emme.