J-Ax e i social che promuovono l’aggressività | C’è un algoritmo che vuole solo far guadagnare chi lo ha messo in rete

Il rapper J-Ax dice che la politica permette ai padroni deidi basare il loro business sul. E sostiene che alla base di tutto ci sia unche «non ha nulla di buono se non farchi lo hain». J-Ax ha parlato a Verbania, ospite di La Stampa. L’ha intervistato Luca Dondoni. Il discorso parte dalla Serie Adolescence: «Dico subito che non mi sono identificato nel papà del protagonista. Non mi sento un tramite fra la mia generazione e i ragazzi, non ho la password dei loro cervelli. Magari riesco a comunicare agli adolescenti e ai preadolescenti nel giusto modo ma penso che il focus di Adolescence sia l’oppressione che istanno operando sui ragazzi. Siamo tutti vittime di un bullismo digitale dilagante».Il bullismo digitale dilaganteE ancora: «Credo che la politica stia permettendo ai padroni deidi basare il loro business sul, con contenuti che facciano arrabbiare le persone.