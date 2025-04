Romadailynews.it - Italia: libri cinesi per ragazzi diventano globali

Seguite Diao Ze di Xinhua in un tour alla 62ma edizione della Bologna Children's Book Fair, dove la Cina ha organizzato una serie di eventi per promuovere la propria letteratura per giovani lettori sul palcoscenico globale.