Io ho scritto a Piantedosi | commissariateli

Commissariamento della Fondazione Pescheria e del Comune di Pesaro. E’ questa la richiesta avanzata da Pia Perricci, presidente dell’associazione Evolviamo Pesaro, in seguito alla delibera dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) datata 26 marzo, in cui ha stabilito che il vicesindaco e assessore Daniele Vimini, visto il suo ruolo istituzionale, non poteva ricoprire allo stesso tempo anche la carica di presidente della Fondazione Pescheria e del Rof. Perricci ci tiene a ripercorrere le tappe che hanno portato a questo provvedimento, rivendicando la paternità delle denunce presentate all’Anac, inoltrate prima di quella dei consiglieri comunali di centrodestra (presentata ad ottobre). "Sono stata io ad inviare una serie di denunce ad Anac – dice Perricci – la prima il 2 agosto 2024, seguita da quelle del 20 e 26 settembre.