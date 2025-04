Investita e uccisa a 32 anni da un pirata della strada identificato e indagato un prete | Non si è fermato dopo l’incidente

Un prete della provincia di Bari è indagato per la morte di Fabiana Chiarappa, la soccorritrice del 118 di 32 anni travolta da un'auto sulla strada statale 172, tra Turi e Putignano, la sera del 2 aprile. Secondo quanto ricostruito, il sacerdote era alla guida della vettura che avrebbe travolto la moto, una Suzuki SV 650, della ragazza. L'accusa è di omicidio stradale e omissione di soccorso. La sera del tragico incidente, Fabiana stava rientrando a casa dopo aver trascorso del tempo con alcuni suoi colleghi. Il gruppo doveva fare rifornimento a un distributore della zona, dove la 32enne non è mai arrivata. Quando i suoi amici hanno iniziato a cercarla, l'hanno già trovata senza vita. Sin da subito gli inquirenti hanno escluso un incidente autonomo ma ipotizzato che la ragazza potesse essere stata travolta da un'auto.

