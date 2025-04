Ilfattoquotidiano.it - Invecchiamento attivo tra arte, scienza e media: all’ateneo romano della Sapienza arriva “The Age of Rock”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“The Age of, ageismi e lotta al pregiudizio”. È questo il titolo del corso di formazione previsto mdì 8 aprile, tra le 9 e le 13, presso il Teatro dell’Ateneo dell’Università Ladi Roma. Un seminario aperto a giornalisti docenti e studenti, nato in seno al progetto Age-It con l’obiettivo di ragionare e informare gli operatoricomunicazione sull’importanza del linguaggio in una società che si cerca di rendere più inclusiva per tutte le età. Il focus dell’iniziativa, strutturata su cinque tavoli tematici, intreccerà scrittura, comicità edper cercare di spingere alla necessità di un superamento del mito dell’eterna giovinezza, delle rappresentazioni sociali basate sul desiderio di sentirsi giovani, e di una visione caricaturale dei segni di vecchiaia e del processo d’