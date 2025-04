Iodonna.it - Intrighi amorosi e medici boni funzionano sempre, non in questo caso

C’era molta attesa intorno a Pulse, la serie medica prodotta da Netflix e disponibile da oggi 4 Aprile nei suoi magnifici e inutili 10 episodi. Al centro del racconto ci sono relazioni scandalose trae specializzandi, un’accusa di molestie, pazienti in coma, casi impossibili. Eppure, il primo medical drama della piattaforma non è all’altezza delle aspettative. Il risultato è un incrocio poco originale miscuglio tra Scandal e Grey’s Anatomy che non accontenta nessuno. Netflix, 10 serie tv e film da vedere ad aprile 2025 X Leggi anche › 10 film e serie tv da non perdere su Netflix ad aprile 2025 Pulse, la trama della serie medica di NetflixIl Maguire Trauma Center di Miami è il miglior ospedale universitario, nonché il terzo centro traumatologico dello stato.