Intervista Pietrelli | le chiamate di Chiellini e Giuntoli la maglia della Juventus da tifoso e il sogno prima squadra – ESCLUSIVA VIDEO

di Marco Baridon: inecco le parole dell’attaccante. Ledie il«Il futuro è dalla sua parte». Poche semplici parole, dirette, ricche di aspettative di Massimo Brambilla per raccontare ciò che il destino riserverà ad Alessandro. L’allenatoreNext Gen le ha pronunciate dopo il debutto del classe 2003 in bianconero contro il Trapani: primi minuti in Secondache han subito mostrato che tipo di giocatore aveva acquistato la Juve a gennaio dalla Feralpisalò. Sì,ha un qualcosa di diverso. Non parliamo unicamente delle qualità in campo – velocità, dribbling, forza fisica, tiro, progressione palla al piede -,duttilità insita nei tanti ruoli che sa occupare – esterno destro o sinistro, trequartista, seconda punta, attaccante centrale -, o di un campionato di Serie C vinto e 15 apparizioni già collezionate in Serie B a 22 anni -, c’è molto di più.