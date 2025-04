Ilrestodelcarlino.it - Internazionalizzare l’arte e la cultura marchigiana. Al debutto il progetto Metaverso Raffaello

Al via il, curato da Massimo Puliani, per l’internazionalizzazione della ricchezza artistica ele. Ilnasce dalla collaborazione dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, del Conservatorio Rossini di Pesaro, del Conservatorio Pergolesi di Fermo, di PoliArte di Ancona (capofila) e dall’ Università Urbino, con un calendario di eventi in Italia e all’estero che vedrà il suo culmine nell’Expo previsto a Urbino nell’ottobre 2025 per una grande esposizione dove ci saranno 20 eventi con la partecipazione di oltre 500 artisti, musicisti, pittori, attori e videomaker. Il primo appuntamento si è tenuto l’1 aprile al Teatro della Fortuna con il Master sulla produzione didattica del concerto Stabat Mater a cura del Conservatorio di Fermo sotto la guida dei professori Luca Marziali e Monica Bacelli.