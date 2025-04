Inter Zalewski convince e ora si gioca il futuro | a quanto ammonta il riscatto le intenzioni del club

Interista di Nicola Zalewski: dopo l`esordio, con assist, il polacco è stato. Leggi su Calciomercato.com Dal Milan al Milan. Ci sono sempre i rossoneri nel destino daista di Nicola: dopo l`esordio, con assist, il polacco è stato.

Inter, Zalewski convince e ora si gioca il futuro: a quanto ammonta il riscatto, le intenzioni del club. Età, duttilità e la benedizione di Mourinho: Inter, ecco perchè Zalewski convince. Lazio, Noslin non convince: contro l'Inter ecco Tchaouna. Zalewski-Inter, si fa ad una sola condizione. I nerazzurri chiedono questo. FCIN1908 / Inter, una richiesta a Zalewski: così si paga la Roma. Se rifiuta altri 2 profili. Roma-Frattesi, tutte le contropartite proposte all’Inter. Ne parlano su altre fonti

Inter, Zalewski convince e ora si gioca il futuro: a quanto ammonta il riscatto, le intenzioni del club - Dal Milan al Milan. Ci sono sempre i rossoneri nel destino da interista di Nicola Zalewski: dopo l`esordio, con assist, il polacco è stato tra i migliori della. (msn.com)

Inter, Zalewski ha conquistato Inzaghi: sciolte le riserve sul suo futuro. L’affare con la Roma - L'esterno sta disputando un'ottima parte di stagione all'Inter. Il club nerazzurro avrebbe già preso una decisione per la prossima stagione ... (fcinter1908.it)

TS - Parma-Inter, Tardini storicamente difficile per i nerazzurri. Novità Zalewski dal 1'? - Lautaro Martinez è tornato in gruppo e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di sabato contro il Parma. Si alternerà con Marcus Thuram, ... (msn.com)