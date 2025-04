Inter-news.it - Inter, tra dubbi e certezze! Non solo Parma, testa anche in Baviera

L’pensa ale non. Simone Inzaghi sa bene che dovrà dosare le forze nella trasferta al Tardini e prepararsial duro impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. RIPOSO – Simone Inzaghi, con lapuntata alla trasferta di domani pomeriggio allo stadio Tardini contro ildell’ex tripletista Cristian Chivu. Allo stesso tempo però, in casasi pensaalle prossime partite in calendario e a come far recuperare energie ai giocatori più utilizzati nell’arco della giornata. Chi probabilmente non scenderà in campo contro i ducali è Hakan Calhanoglu. Il regista turco, dopo il gol che è valso l’1-1 nel derby di Coppa Italia, potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Kristjan Asslani che proverà a prendersi un po’ di spazio in questo finale di stagione così concitato.