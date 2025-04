Inter Nico Paz pista difficile | Marotta ha pronta l’alternativa

Inter, la pista per Nico Paz è davvero difficile: Marotta ha già pronta l'alternativa, è un talento classe 2004

L'Inter sta vivendo un finale di stagione che ha il sapore di un sogno a occhi aperti: fino a quattro titoli in palio, un bottino che potrebbe rendere questo epilogo non solo stellare, ma praticamente ineguagliabile nella storia nerazzurra. Tra Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e il sogno Champions League, la squadra di Simone Inzaghi è impegnata su tutti i fronti.

Eppure, mentre i tifosi si godono il momento, Beppe Marotta guarda già oltre. Il direttore sportivo sa che il mercato non aspetta, e con risorse che non sono certo illimitate, l'Inter deve giocare d'anticipo per battere la concorrenza e costruire una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione.

Inter: rinforzi di qualità per Inzaghi nel mercato estivo

Simone Inzaghi non ha dubbi: per restare al vertice, l'Inter ha bisogno di rinforzi che alzino il tasso tecnico della rosa.

