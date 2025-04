Intel-TSMC accordo per le fabbriche negli Stati Uniti Una joint venture per far riprendere Intel

TSMC avrà il 20% delle quote della joint venture, che includerà anche altri produttori di semiconduttori statunitensi, per ora non noti. Dday.it - Intel-TSMC., accordo per le fabbriche negli Stati Uniti. Una joint venture per far riprendere Intel Leggi su Dday.it avrà il 20% delle quote della, che includerà anche altri produttori di semiconduttori statunitensi, per ora non noti.

Intel-TSMC., accordo per le fabbriche negli Stati Uniti. Una joint venture per far riprendere Intel. Intel e TSMC, accordo per una joint venture dedicata alla creazione di chip. Intel e TSMC, tornano le voci sulla joint venture: raggiunto un accordo preliminare?. Intel e TSMC hanno raggiunto un accordo provvisorio per la creazione di una joint venture per la produzione di chip. Intel e TSMC unite per produrre chip: joint venture in vista. Tsmc e Broadcom si papperanno Intel?. Ne parlano su altre fonti

Joint venture Intel-TSMC per la produzione dei chip - Secondo The Information, TSMC ha sottoscritto un accordo preliminare per una joint venture con Intel che riguarda la produzione dei chip. (msn.com)

Intel e TSMC uniscono le forze: joint venture strategica per la produzione di chip avanzati - Intel e TSMC annunciano una joint venture per produrre chip avanzati sotto i 2nm. Un'alleanza strategica che cambia il futuro. (techprincess.it)

Intel e TSMC: alleanza strategica per il futuro della produzione di semiconduttori - Fonti vicine a Intel e TSMC riportano un possibile accordo per la gestione congiunta degli impianti produttivi di Intel negli Stati Uniti. Il governo USA sarebbe coinvolto nella mediazione per rafforz ... (msn.com)