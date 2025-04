Iniezioni di botulino e fiale di adrenalina nel frigo di casa | scovati due centri estetici abusivi

estetici» che operavano in ambulatori clandestini allestiti nelle loro abitazioni a Pisogne e a Costa Volpino. Ecodibergamo.it - Iniezioni di botulino e fiale di adrenalina nel frigo di casa: scovati due centri estetici abusivi Leggi su Ecodibergamo.it L’OPERAZIONE. I militari della Guardia di Finanza di Breno e di Costa Volpino con i Nas di Brescia, hanno individuato due sedicenti «medici» che operavano in ambulatori clandestini allestiti nelle loro abitazioni a Pisogne e a Costa Volpino.

