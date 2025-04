Industria in crisi la mobilitazione | Serve un nuovo contratto sociale per salvare le nostre produzioni

mobilitazione per aprire un nuovo ‘contratto sociale’ sul territorio. Chiedendo a comune, provincia e prefettura l’apertura di un tavolo di confronto per "attivarsi e agire allineati per fare fronte alla crisi della manifattura e della logistica che minaccia da tempo le aziende del territorio e i lavoratori", commenta il segretario generale Cigl Modena Daniele Dieci. "L’aumento del costo delle materie prime e dell’energia e l’evoluzione delle tecnologie – cui le piccole realtà del modenese sono meno permeabili – hanno già portato a momenti di incertezza. A questo si aggiunge ora – la scelta della data non è casuale, a poche ore dall’entrata in vigore degli ultimi dazi di Trump – la guerra commerciale con gli Usa, che minaccia di avere un peso nell’ordine dei miliardi di euro per il territorio". Ilrestodelcarlino.it - Industria in crisi, la mobilitazione: "Serve un nuovo contratto sociale per salvare le nostre produzioni" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Nella giornata di ieri le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno comunicato unaper aprire un’ sul territorio. Chiedendo a comune, provincia e prefettura l’apertura di un tavolo di confronto per "attivarsi e agire allineati per fare fronte alladella manifattura e della logistica che minaccia da tempo le aziende del territorio e i lavoratori", commenta il segretario generale Cigl Modena Daniele Dieci. "L’aumento del costo delle materie prime e dell’energia e l’evoluzione delle tecnologie – cui le piccole realtà del modenese sono meno permeabili – hanno già portato a momenti di incertezza. A questo si aggiunge ora – la scelta della data non è casuale, a poche ore dall’entrata in vigore degli ultimi dazi di Trump – la guerra commerciale con gli Usa, che minaccia di avere un peso nell’ordine dei miliardi di euro per il territorio".

