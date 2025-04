Incidente stradale impatto tra bus e furgone | danni in serie

Incidente stradale si è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, all'altezza dell’incrocio tra via Castello e via di porta San Giovanni. L’impatto ha interessato un autobus della rete urbana e un furgone. L'urto tra i due mezzi ha causato la frantumazione dei vetri. Ternitoday.it - Incidente stradale, impatto tra bus e furgone: danni in serie Leggi su Ternitoday.it Unsi è verificato nel corso della tarda mattinata di oggi, venerdì 4 aprile, all'altezza dell’incrocio tra via Castello e via di porta San Giovanni. L’ha interessato un autobus della rete urbana e un. L'urto tra i due mezzi ha causato la frantumazione dei vetri.

