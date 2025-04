Incidente a Bologna auto si ribalta in tangenziale | 3 feriti traffico in tilt

Bologna, 4 aprile 2025 – Ancora una mattinata da bollino nero in tangenziale, a causa di un Incidente, avvenuto intorno alle 12, che ha provocato gravi disagi al traffico. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, intervenuta insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi è finita in maniera autonoma contro il new jersey in cemento, ribaltandosi. Coinvolta anche una Volvo. L’Incidente è avvenuto all’altezza dell’uscita cinque in direzione nord, verso Casalecchio, e nel tempo necessario per soccorrere i tre, rimasti feriti, la circolazione è rimasta paralizzata. I giovani sono stati trasportati tutti in codice di media gravità all'ospedale Maggiore. Intanto, l’auto è stata spostata e adesso la circolazione sta lentamente ripartendo. Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Bologna, auto si ribalta in tangenziale: 3 feriti, traffico in tilt Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 4 aprile 2025 – Ancora una mattinata da bollino nero in, a causa di un, avvenuto intorno alle 12, che ha provocato gravi disagi al. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, intervenuta insieme ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, una Fiat 500 con a bordo tre ragazzi è finita in manieranoma contro il new jersey in cemento,ndosi. Coinvolta anche una Volvo. L’è avvenuto all’altezza dell’uscita cinque in direzione nord, verso Casalecchio, e nel tempo necessario per soccorrere i tre, rimasti, la circolazione è rimasta paralizzata. I giovani sono stati trasportati tutti in codice di media gravità all'ospedale Maggiore. Intanto, l’è stata spostata e adesso la circolazione sta lentamente ripartendo.

Incidente a Bologna, auto si ribalta in tangenziale: 3 feriti, traffico in tilt. Incidente stradale a Imola: auto finisce nel fosso sulla provinciale Selice. Incidente A14, contromano in autostrada: un morto, feriti e sette auto coinvolte con code e disagi tra Pesaro e Cattolica. Incidente in autostrada A14, scontro tra camion e auto: traffico in tilt in direzione Bologna. Tragico incidente a Calderara di Reno vicino Bologna: scontro tra auto e bus, un morto e 20 feriti. Incidente blocca l’asse attrezzato, traffico paralizzato a Bologna. Ne parlano su altre fonti

Incidente a Bologna, auto si ribalta in tangenziale: 3 feriti, traffico in tilt - La macchina, con a bordo dei ragazzi, è finita in maniera autonoma contro il new jersey. Polizia stradale e 118 sul posto ... (ilrestodelcarlino.it)

Incidente in A14 a Gradara: contromano in autostrada, 7 auto coinvolte, diversi feriti. Tre eliambulanze su posto. Tre km di coda - GRADARA - Coda di 3 km tra Cattolica e Pesaro per incidente, all'altezza di Gradara. Lo schianto sarebbe stato provocato un'auto ... (msn.com)

Bologna, incidente in viale Pepoli: si scontra con un'auto, motociclista in gravi condizioni - L'incidente sui viali di circonvallazione. L'auto viaggiava in direzione Porta Sant’Isaia e svoltando a sinistra su via Roncati si è scontrata con una Honda ... (corrieredibologna.corriere.it)