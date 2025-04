Incendio in cantina il fumo invade la villetta Intossicati marito e moglie

marito e moglie Intossicati al Trullo. Un Incendio è divampato in una cantina con il fumo che ha poi invaso la villetta sovrastante. I due coniugi sono stati poi trasportati in ospedale. L'allarme poco dopo le 19:00 di ieri - giovedì 3 aprile - quando una fitta colonna di fumo nero si è innalzata. Romatoday.it - Incendio in cantina, il fumo invade la villetta. Intossicati marito e moglie Leggi su Romatoday.it al Trullo. Unè divampato in unacon ilche ha poi invaso lasovrastante. I due coniugi sono stati poi trasportati in ospedale. L'allarme poco dopo le 19:00 di ieri - giovedì 3 aprile - quando una fitta colonna dinero si è innalzata.

