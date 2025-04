In vendita il complesso degli ex macelli comunali | asta pubblica con base a 240 000 euro

Il Comune di Arezzo mette in vendita il complesso immobiliare degli ex macelli, situato in via Uguccione della Faggiuola. Si tratta di due edifici, simili per dimensioni e sviluppati su un solo piano fuori terra, per una superficie complessiva di 320 metri quadrati e un volume totale di 1.800 metri cubi.L'avviso pubblico rientra nel piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Comunale lo scorso ottobre. Come spiegato dall'assessore al patrimonio Alberto Merelli, "si tratta di immobili non più considerati strategici per l'amministrazione comunale, e per i quali la pianificazione urbanistica prevede ampie possibilità di riconversione d'uso, con l'opportunità di aumentare la superficie del 20% in caso di demolizione e ricostruzione."La base d'asta è fissata a 240.000 euro. Le offerte irrevocabili di acquisto, corredate dalla ricevuta del bonifico, dovranno essere indirizzate al Servizio Patrimonio del Comune di Arezzo e consegnate allo Sportello Unico di Piazza Amintore Fanfani 1, tramite raccomandata A/R o consegna a mano, entro le ore 10:00 di mercoledì 30 aprile.

