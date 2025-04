In San Francesco è festa di Pasqua Grazie al Requiem di Becherini

Stasera alle 21 nella Chiesa di San Francesco da ricordare il concerto della Camerata strumentale con il Coro cittadino (composto dal Coro della Scuola Verdi e dal Coro di Pratolirica) in cui sarà celebrato il musicista, compositore e maestro di cappella pratese Giuseppe Becherini (1758-1840), una figura centrale per la storia della musica della nostra città. La serata a ingresso libero è in collaborazione con Tv Prato. Accanto all'orchestra e al coro, diretti da Elia Orlando, ci saranno quattro solisti, ovvero il soprano Suji Kwon e il contralto Ioanna Kykna, entrambe artiste dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, il tenore Giovanni Petrini e il basso Nicolò Ayroldi. Sarà eseguito il Requiem per soli, coro e orchestra di Becherini, nel duecentesimo anniversario dalla prima esecuzione, avvenuta nel 1823 proprio nella Chiesa di San Francesco.

