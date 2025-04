In ottocento all’assalto del Job Day Per adulti e teenager 400 colloqui

adulti (Cpia) insieme a giovani alla ricerca della prima esperienza lavorativa. Al centro della giornata, colloqui di lavoro condotti dai selezionatori dei Centri per l’impiego, dalle agenzie per il lavoro e dalle aziende del territorio. I settori spaziavano dal turismo (camerieri, baristi, aiuto cuochi) al Terziario e servizi (commessi, impiegati commerciali, informatici) fino al manifatturiero (tornitori, montatori meccanici) e alla mobilità elettrica e sostenibile (installatori di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici). Ilgiorno.it - In ottocento all’assalto del Job Day. Per adulti e teenager 400 colloqui Leggi su Ilgiorno.it Hanno risposto in 800 al Job Day Varese, occasione d’incontro tra imprese, enti istituzionali e aspiranti lavoratori in cerca di un’occupazione. L’evento, che si è svolto ieri alle Ville Ponti, ha visto la partecipazione di studenti dei Centri provinciali per l’istruzione degli(Cpia) insieme a giovani alla ricerca della prima esperienza lavorativa. Al centro della giornata,di lavoro condotti dai selezionatori dei Centri per l’impiego, dalle agenzie per il lavoro e dalle aziende del territorio. I settori spaziavano dal turismo (camerieri, baristi, aiuto cuochi) al Terziario e servizi (commessi, impiegati commerciali, informatici) fino al manifatturiero (tornitori, montatori meccanici) e alla mobilità elettrica e sostenibile (installatori di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici).

In ottocento all'assalto del Job Day. Per adulti e teenager 400 colloqui