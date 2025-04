In Campania a rischio i posti di lavoro di più di 1200 operatori oss impegnati nel progetto Home Care Premium dell’Inps

rischio oltre 1200 posti di lavoro in Campania: Le nuove modifiche dell’Inps al progetto Home Care Premium4 aprile 2025 – I posti di lavoro di più di 1200 operatori sociosanitari sono a rischio nella sola Campania a seguito del nuovo avviso del progetto di assistenza domiciliare Home Care Premium bandito dall’Inps. Lo denuncia Adips Campania, associazione dei dirigenti delle politiche sociali.L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha, infatti, annunciato sostanziali e importanti modifiche di questo servizio sociale che ormai funziona da circa 15 anni.Per avere un’idea della questione basta sapere che in Campania sono 40 gli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti e oltre 3500 i beneficiari della misura. Modificando le regole l’Inps ha previsto l’esclusione degli operatori Oss e di quelli del sollievo dalle prestazioni integrative. Puntomagazine.it - In Campania a rischio i posti di lavoro di più di 1200 operatori oss impegnati nel progetto Home Care Premium dell’Inps Leggi su Puntomagazine.it oltrediin: Le nuove modificheal4 aprile 2025 – Ididi più disociosanitari sono anella solaa seguito del nuovo avviso deldi assistenza domiciliarebandito dall’Inps. Lo denuncia Adips, associazione dei dirigenti delle politiche sociali.L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha, infatti, annunciato sostanziali e importanti modifiche di questo servizio sociale che ormai funziona da circa 15 anni.Per avere un’idea della questione basta sapere che insono 40 gli Ambiti Territoriali Sociali coinvolti e oltre 3500 i beneficiari della misura. Modificando le regole l’Inps ha previsto l’esclusione degliOss e di quelli del sollievo dalle prestazioni integrative.

Visconti: Con i dazi in Campania a rischio fino a 3.800 posti. Campania, sono dazi amari. Il Pd: "A rischio 3.252 posti, colpiti settori vitali". Dazi Usa, allarme rosso: «In Campania 3.800 posti di lavoro a rischio». Dazi Usa, a rischio oltre tremila posti in Campania. Scivola a -11 per cento l'export regionale. Nessuna emergenza: gli accolti in Campania sono lo 0,21% della popolazione residente. ACTIONAID E OPENPOLIS: IN CAMPANIA CENTRI SEMPRE PIÙ GRANDI E DIRITTI DEI MINORI A RISCHIO In Campania quasi il 66% dei posti in grandi strutture. Nell. Dazi, in Campania a rischio 400 milioni e 8mila posti. Ne parlano su altre fonti

Dazi, in Campania a rischio 400 milioni e 8mila posti - Il rischio, secondo uno studio condotto dalla stessa Ficei ... Secondo le stime, le nuove tariffe doganali potrebbero tradursi in una perdita tra i 7.000 e gli 8.000 posti di lavoro in Campania. Un ... (ildenaro.it)

Da domani rischio ondate di calore - L'avviso riguarda i comuni della Campania classificati a rischio elevato, inclusi nella DGR nella dgr ... invita i sindaci e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza ... (regione.campania.it)

Ecco perché Edenlandia è stata chiusa. Ora a rischio 150 posti di lavoro - È chiusa da tre giorni l'Edenlandia, il più grande parco giochi di Napoli. Adesso sono a rischio i circa 150 posti di lavoro, compresi i dipendenti dell'indotto. La società che gestisce il ... (fanpage.it)