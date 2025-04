Immobile occupato abusivamente da 10 persone | sgomberato e posto sotto sequestro

sequestro preventivo di un Immobile di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana eseguito ieri, giovedì 3 aprile. Lo stabile era occupato abusivamente da lungo tempo. L'intervento è stato eseguito su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, in esecuzione del provvedimento.

