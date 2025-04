Iltempo.it - Ilaria Sula, l'ex fidanzato al pm: "Un raptus". I messaggi alle amiche per depistare

«Stiamo cercando di risolvere con la polizia, appena ho notizie ti aggiorno se ci tieni. Grazie». È uno deiinviati a un'amica didal presunto assassino della ragazza, Mark Samson, perl'omicidio della 22enne di Terni trovata senza vita in un dirupo a Poli. Il ragazzo filippino, infatti, avrebbe cercato di allontanare i sospetti sudi lui fin dal primo momento, tanto da andare in commissariato a San Lorenzo con i genitori della vittima e usare il telefonino della ragazza rispondendo aiche le inviavano gli amici. «È stato un, ho perso la testa, non volevo ucciderla», avrebbe detto il 23enne al pm. E ancora: «Non ho premeditato l'omicidio». Per far luce sul delitto della ragazza di origini albanesi, gli agenti della Polizia di Stato ieri hanno effettuato un altro sopralluogo nell'abitazione in via Homs, al quartiere Africano, dove è stata uccisa la studentessa di Statistica alla Sapienza.