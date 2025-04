Ilaria Sula il padre | Il ritorno a casa sia una certezza

ritorno a casa di una figlia deve essere una certezza, non una speranza. Rip Ilaria. Un padre". È la storia postata su Instagram da Flamur Sula, il padre della 22enne trovata morta in una valigia sul crepaccio di Monte Guadagnolo, nel comune di Capranica Prenestina, in provincia di Roma. Per il suo omicidio è indagato l'ex fidanzato Mark Antony Samson. La studentessa è stata sgozzata ed è morta dissanguata. Tre coltellate al collo le hanno spezzato la vita, mentre ha tentato disperatamente di difendersi dal suo carnefice. Rimane ancora un mistero, che le analisi medico forensi dovranno chiarire, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il delitto. La ragazza era scomparsa nel nulla il 25 marzo scorso, ma dal suo cellulare continuavano a partire messaggi rassicuranti alla famiglia ed alle amiche.

