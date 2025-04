Ilaria Sula ha provato a difendersi dalla furia di Mark Samson | così è morta la studentessa

difendersi: Ilaria Sula ha cercato di sfuggire alla furia di Mark Samson ma è stata sopraffatta. E dopo la morte, è stata chiusa in un sacco nero e poi dentro ad una grossa valigia. Ternitoday.it - Ilaria Sula ha provato a difendersi dalla furia di Mark Samson: così è morta la studentessa Leggi su Ternitoday.it Tre coltellate profonde al collo, una più superficiale. E altre ferite sulle braccia. Segni del tentativo estremo diha cercato di sfuggire alladima è stata sopraffatta. E dopo la morte, è stata chiusa in un sacco nero e poi dentro ad una grossa valigia.

Ilaria Sula ha provato a difendersi da Mark Samson, le coltellate al collo e il buco di oltre 20 ore - Per accertare il giorno e l'ora in cui è stata uccisa dal suo ex serviranno ulteriori esami e i risultati arriveranno nelle prossime settimane ... (romatoday.it)

Ilaria Sula, il falso post su Instagram: «Grazie, sto bene». Così gli amici hanno smascherato Mark Samson - Tre coltellate al collo, che hanno causato un'emorragia fatale. E' questo il tragico bilancio dei primi risultati dell'autopsia svolta sul corpo di Ilaria Sula, la studentessa 22enne ... (msn.com)

Ilaria Sula uccisa da tre coltellate al collo, l’esito dell’autopsia: avrebbe provato a difendersi - I tre colpi si sono rivelati mortali per la giovane che è morta poco dopo. Dai primi esami, inoltre, emerge che Ilaria Sula, mentre veniva aggredita, avrebbe provato a difendersi. A testimoniare il ... (fanpage.it)