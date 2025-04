It.newsner.com - Il tragico destino della pornostar Anna Polly

L’industria dell’intrattenimento per adulti è in lutto per la tragica scomparsa diBeatriz Pereira Alves, conosciuta online come, deceduta il 23 gennaio a Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.La ventisettenne sarebbe caduta dal balcone di un hotel mentre girava una scena a luci rosse. Le autorità brasiliane hanno avviato un’indagine ufficiale sulle circostanzesua morte.Indagini in corsoBeatriz, che sui social media si faceva chiamare, era una creatrice di contenuti per adulti che aveva accumulato un grande seguito prima che il suo account Instagram fosse disattivato in seguito alla sua morte.Sul suo profilo sulla piattaforma di contenuti per adulti Only Fans, si descriveva come “bassa, tatuata e con un seno al silicone”.Il 23 gennaio è stata scoperta nel cortile di un residence e, secondo quanto riferito, un filmato mostra un agente di polizia in piedi davanti a un corpo coperto da un lenzuolo macchiato di sangue.