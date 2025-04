Lanazione.it - Il Tar accoglie il ricorso del Cagliari: tifosi sardi a Empoli, c’è il via libera ai biglietti

, 4 aprile 2025 – Il tribunale amministrativo della Toscana ha annullato la decisione di vietare la trasferta aidelper la partita di domenica,ndo ildelcalcio. Il divieto di vendita dei, secondo i giudici, è "ingiustificato" e richiede invece l'adozione di "misure di contenimento idonee". In particolare, viene suggerita la possibilità di vendere iesclusivamente ai residenti in Sardegna per il settore ospiti e solo a chi aderisce al programma di fidelizzazione delcalcio. Inoltre, viene consigliato di potenziare il "servizio di stewarding" e intensificare "i servizi di prefiltraggio e filtraggio" dei. La decisione si oppone alla conferma della prefettura di Firenze di vietare la trasferta ai supporters, basata su generici "episodi pregiudizievoli" nonché su "criticità registrate" in passate manifestazioni sportive tra le due tifoserie.