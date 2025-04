Zon.it - Il suolo del Cilento alla base del futuro dell’Agrifood

SESSA– Nel borgo di Sessacirca 40 innovatori, ricercatori, agricoltori e policy maker provenienti da tutto il mondo hanno partecipatoSeasonal School FoodSystem 5.0 per ridefinire ildel sistema agroalimentare a partire dallo stato dele dalle sue capacità rigenerative.Organizzata da Rural Hack e diretta dal professor Alex Giordano, la School ha coinvolto, per tre giorni, studenti ed esperti di fama mondiale in un’esperienza immersiva e multidisciplinare per comprendere il ruolo cruciale delneldel food system.Un’esperienza immersiva e multidisciplinare per comprendere il ruolo cruciale delneldel food system. Troppo spesso ignorato ilè un organismo vivo e complesso, una risorsa essenziale che può essere rigenerata o compromessa a seconda delle pratiche adottate.