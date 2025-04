Il Signore degli Anelli Eliah Wood svela che il suo compenso fu basso | Ma non importa

Signore degli Anelli: la compagnia dell'anello e dei successivi film della trilogia tratta da Tolkien, molti protrebbero pensare che gli attori si siano sistemati economicamente, ma non è così. Elijah Wood, che nel film interpretava Frodo, ha spiegato che avendo firmato contratti per tutti e tre i film in anticipo, lui e gli altri attori non hanno avuto l'opportunità di rinegoziare i loro compensi in base al trionfo finanziario della trilogia.Immagine che ritrae il cast de Il Signore degli AnelliIn una dichiarazione a Business Insider rilasciata in occasione del Texas Film Awards 2025, Wood ha detto"Considerato che non abbiamo girato un solo film per poi rinegoziare il contratto per i successivi, non si trattava di uno di quegli scenari redditizi che ti permettono di vivere tranquillo per il resto della tua vita"Wood ha descritto la scommessa di New Line Cinema sui tre film, con un'incredibile cast corale, come "un vero azzardo", che secondo lui è stato attenuato da "compensi non esagerati".

