Il ‘sentiment’ degli americani Una minaccia per l’enoturismo

Pisa, 4 aprile 2025 – I dazi colpiscono il nostro export di prodotti enologici ma non finisce qui "perché ancheed il turismo stesso possono subire ripercussioni negative conseguenti ai dazi trumpisti". Maurizio Iannantuono, vignaiolo a Terricciola, mente visionaria ed anima del Podere La Chiesa nel borgo di Casanova, apre un nuovo capitolo nella saga dei "dazi amari" propinati da Oltreoceano. "Se il capo supremoUsa, eletto per ben due volte, ogni volta che ne ha l’occasione dichiara, scrive e pronuncia frasi del tipo "siamo stati derubati per 50 anni", oppure "L’Unione europea la si pensa molto amichevole ma ci frega ed è molto triste", ecco, frasi del genere sono preoccupanti da più punti di vista. Siamo passati da essere tra i più grandi alleati ad essere non dico nemici ma certo avversari commerciali.