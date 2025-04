Anteprima24.it - Il salernitano Marco De Simone vince il premio Inscena! Playwright award: la consegna a New York

Tempo di lettura: 3 minutiDe, attore e drammaturgoil(giàMario Fratti) 2025 con il testo “La regola dei terzi”. Un riconoscimento di prestigio che lo porterà sotto i riflettori della Grande Mela il prossimo 19 maggio, quando riceverà ildurante la cerimonia di chiusura del Festival di teatro italiano!, presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò alla NYU. In quell’occasione, la sua opera sarà presentata in una lettura scenica tradotta in inglese. I giurati del– Beppe Allocca (attore), Roberta Provenzani (regista teatrale, attrice, direttrice di scuola di recitazione), Mila Tenaglia (produttrice creativa e giornalista) e Sonia Villani (artista teatrale) – hanno espresso unanime apprezzamento per il lavoro di De: “È un testo raffinato, che attraverso la scrittura chiara ed efficace e il taglio dei dialoghi, riesce a coniugare storia, introspezione e immaginario cinematografico.