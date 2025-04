Lettera43.it - Il ritorno in Rai di Sechi con una suggestione: le pillole di giornata

Mario, direttore responsabile di Libero ed ex portavoce del governo, starebbe trattando con la Rai per la seconda stagione di Che magnifica impresa, il programma di Rai Cultura andato in onda in sei puntate il martedì sera alle 21.10 su Rai Storia che celebra l’eccellenza manifatturiera italiana, in perfetto stile meloniano-sovranista. Dalle parti di FdI qualcuno però lo vedrebbe bene pure alla direzione del Tg2. Non è un mistero infatti che la premier sogni un’informazione sempre più militarizzata, senza spazi per direttori non allineati. Certo, al Tg2 regna Antonio Preziosi. In quota Forza Italia, Preziosi è vicino ad Antonio Tajani, ben visto da alcuni leghisti come Antonio Marano, presidente facente funzioni della Rai, ma meno apprezzato da Fratelli d’Italia. Il cambio di caselle sarebbe però complicatissimo anche per mere logiche da manuale Cencelli, e a maggior ragione considerando il congelamento della candidata forzista alla presidenza Simona Agnes.