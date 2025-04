Ilgiorno.it - Il ritmo “slow“ cresce forte. Numeri e idee del fenomeno

Fuori dalle rotte turistiche più battute, ma nel cuore dell’autenticità. Perché sempre più visitatori si allontanano dal turismo di massa per scegliere esperienze vere. Con vantaggi per il visitatore e per il territorio. E idi questo settore - che non più una nicchia - sono in crescita da anni, come testimoniato dall’Holiday Barometer di Ipsos: il 78% dei nostri connazionali mostra interesse per il “viaggio sostenibile“, il 74% è disposto a esplorare destinazioni meno convenzionali per evitare il sovraffollamento. Un trend rispecchiato dallante consapevolezza verso l’ambiente e il rispetto per le culture e le risorse locali. D’altronde, gli italiani sono spinti al viaggio dal desiderio di relax (65%), dalla possibilità di trascorrere del tempo in famiglia e con gli amici (58%), dall’opportunità di scoprire nuove culture (53%) e dalla voglia di imparare cose nuove, con un significativo 38% della popolazione che attribuisce importanza a tale attività, superiore alla media europea.