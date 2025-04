Il rinforzo a centrocampo è Frendrup | una big italiana batte la concorrenza

Frendrup potrebbe essere uno degli oggetti più interessanti del prossimo mercato. Sul club diversi giocatori.Mancano ormai poche giornate al termine del campionato e ci sono diverse squadre in lotta e con vari obiettivi nel mirino. La lotta scudetto è al momento una cosa a due tra Inter e Napoli mentre dietro c'è una lotta sempre più frenetica in chiave Champions League. Chi non ha praticamente obiettivi ormai è il Genoa di Patrick Vieira e del giovane centrocampista danese Morten Frendrup.Il rinforzo a centrocampo è Frendrup: una big italiana batte la concorrenza (Lapresse) TvPlayQuesti è una delle rivelazioni del club rossoblù negli ultimi anni, la sua crescita è stata piuttosto netta e l'hanno vista tutti, poi parliamo di un giocatore che ha fatto piuttosto bene sia come mediano che come mezzala ed è finito cosi nel mirino di diversi club italiani ed anche europei.

