Cultweb.it - Il “Pirellone”, storia del grattacielo simbolo di Milano (che oggi compie 65 anni)

IlPirelli, noto affettuosamente come “”, è un’icona architettonica che domina lo skyline di. Progettato dal celebre architetto Gio Ponti, in collaborazione con un’equipe di ingegneri, tra cui Pier Luigi Nervi, la sua costruzione iniziò nel 1956 e terminò nel 1960. Con i suoi 127 metri di altezza e 31 piani, è stato a lungo l’edificio più alto della città, undi modernità e progresso.Inaugurato il 4 aprile 1960, ilfu originariamente commissionato dalla società Pirelli per ospitare i propri uffici, ma nel 1978 è stato acquistato dalla Regione Lombardia, diventando la sua sede principale. Ancora, l’edificio ospita gli uffici del Consiglio Regionale della Lombardia, oltre a spazi espositivi e culturali.Un’immagine del(fonte: Corriere Living)Ilè un esempio emblematico di architettura razionalista.