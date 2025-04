Ilfattoquotidiano.it - “Il pieno possesso della felicità è impagabile, ci vuole solo un sorriso”: Mauro Coruzzi lascia l’ospedale e torna a casa dopo oltre un mese di ricovero

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

une mezzo diin ospedale, in arte Platinette, èto a. Il 25 febbraio scorso l’opinionista e speaker radiofonico aveva annunciato sui social di essere stato ricoverato per degli accertamenti. Il 14 marzo 2023era stato ricoverato d’urgenza sempre a Milano, a seguito di un ictus ischemico.“Forse è stato un volere divino, questo che vedete è un letto d’ospedale, – aveva comunicato – sono ricoverato per controlli. Il mio disturbo mi ha bloccato prima di Sanremo, forse un modo per tenermi lontano dal Festival, ma nemmeno tanto per dire la verità. Ecco il motivomia assenza, forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli eun paio di settimane spero che possiamore a”.Con un post sui social, Platinette ha annunciato di essereto finalmente tra le mura disua.