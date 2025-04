Il nuovo oggetto del desiderio beauty? Si mette sulle labbra e agisce mentre dormi

labbra diventano protagoniste dell’estate. Il nuovo must-have beauty? Trattamenti notte ad azione intensiva, per una bocca morbida e levigata al risveglio (e anche più voluminosa senza aghi e filler)Il trend dell’estate arriva direttamente dal beauty case delle celeb! Hailey Bieber, Sydney Sweeney e Chiara Ferragni non partono senza: nella valigia delle star, accanto alla protezione solare e ai costumi cut-out, le lip mask occupano ormai un posto fisso. Non più solo un gesto da skincare invernale, ma una coccola beauty che in estate si trasforma in alleato essenziale: idratano, levigano e rimpolpano le labbra durante la notte, preparandole a giornate di sole, mare e selfie sotto l’ombrellone.Un nuovo rituale notturno per labbra sempre morbideEsposte a sole, vento, salsedine e sbalzi di temperatura tra aria condizionata e alte temperature, le labbra tendono a seccarsi e perdere definizione. 361magazine.com - Il nuovo oggetto del desiderio beauty? Si mette sulle labbra e agisce mentre dormi Leggi su 361magazine.com Le mascherediventano protagoniste dell’estate. Ilmust-have? Trattamenti notte ad azione intensiva, per una bocca morbida e levigata al risveglio (e anche più voluminosa senza aghi e filler)Il trend dell’estate arriva direttamente dalcase delle celeb! Hailey Bieber, Sydney Sweeney e Chiara Ferragni non partono senza: nella valigia delle star, accanto alla protezione solare e ai costumi cut-out, le lip mask occupano ormai un posto fisso. Non più solo un gesto da skincare invernale, ma una coccolache in estate si trasforma in alleato essenziale: idratano, levigano e rimpolpano ledurante la notte, preparandole a giornate di sole, mare e selfie sotto l’ombrellone.Unrituale notturno persempre morbideEsposte a sole, vento, salsedine e sbalzi di temperatura tra aria condizionata e alte temperature, letendono a seccarsi e perdere definizione.

Dalle passerelle alle strade della moda, le spille per capelli sono il nuovo oggetto del desiderio. Le novità beauty da provare a marzo. Perché Labello Caring Beauty è il nuovo oggetto del desiderio. Borse beauty case: sono loro il nuovo oggetto del desiderio dell’estate. Le novità beauty di febbraio. I calendari dell’avvento sono la nuova ossessione dei social: da quello per soli uomini a quello…. Ne parlano su altre fonti

Le spille per capelli sono il nuovo oggetto del desiderio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Quell'oscuro oggetto del desiderio Premi vinti e nomination - Scopri tutti i riconoscimenti, le nomination e i premi vinti da Quell'oscuro oggetto del desiderio. Ha ricevuto 2 nomination ai premi Oscar, 1 nomination ai premi Golden Globe e 2 nomination ai ... (comingsoon.it)